Fußball | 2. Bundesliga KSC gewinnt erstes Spiel unter Slomka

Und Vollath musste sich bereits nach knapp zwei Minuten erstmals auszeichnen. Nach feiner Vorarbeit des Ex- Karlsruhers Reinhold Yabo landete der Ball bei Bielefelds Kapitän Fabian Klos, der per Kopf auf Tom Schütz ablegte und dieser setzte den Ball nur an den Pfosten.

Bielefeld blieb in der Folge die etwas bessere Mannschaft, auch weil dem KSC in der Offensive die Ideen fehlten. Die fehlende Passgenauigkeit in den ersten 20 Minuten sorgte dafür, dass die Badener zu keinen nennenswerten Chancen kamen. Dazu hielt der Tabellen 16. das Spieltempo niedrig und war auf Sicherheit bemüht. In der Folge dauerte es bis zur 23. Minute ehe Dimitrios Diamantakos am Elfmeterpunkt nach Vorarbeit von Moritz Stoppelkamp aufs Bielefelder Gehäuse köpfte.