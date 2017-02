Fußball | 2. Bundesliga KSC gegen St. Pauli zum Punkten verdammt

Der Karlsruher SC trifft im Montagabend-Spiel der 2. Bundesliga auf den punktgleichen Tabellensiebzehnten FC St. Pauli. Beim Auswärtsspiel in Hamburg droht dem KSC sogar der Abstiegsplatz.

Grischa Prömel wird am Montagabend den gelb-rot-gesperrten Franck Kom ersetzen

Am Millerntor erwartet KSC-Coach Mirko Slomka auf dem Platz spielerisch heftige Gegenwehr. "St. Pauli ist sehr gut aus der Winterpause gekommen", warnte Slomka bereits am Freitag. "Beinahe drei Siege" habe das Team von Ewald Lienen 2017 bereits gesammelt. "Es hat sich ausgezahlt, dass er weiter im Amt geblieben ist, trotz einer sicherlich schweren Phase", sagte Slomka. Hinzu komme eine Atmosphäre, die in St. Pauli speziell und besonders sei.