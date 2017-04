Fußball | 2. Bundesliga KSC gegen Heidenheim unter Zugzwang

Nach dem großen Derby in Stuttgart wartet ein kleines baden-württembergisches Duell auf den abstiegsbedrohten Karlsruher SC. Am Sonntag (13:30 Uhr) geht es gegen den 1. FC Heidenheim.

Für den Karlsruher SC ist der Relegationsplatz bereits in weite Ferne gerückt, acht Punkte beträgt der Rückstand auf den Sechzehnten Arminia Bielefeld. Sollten die Badener erneut keinen Dreier einfahren können, ist der Gang in die 3. Liga wohl kaum mehr abzuwenden.

KSC-Coach Marc-Patrick Meister beschreibt Heidenheim als kampfstarke und körperlich überzeugende Mannschaft, mit einigen "Büffeln" in ihren Reihen. Meister erwartet also keine leichte Aufgabe in einer Partie, die als letzte Hoffnung für das Zweitliga-Schlusslicht bezeichnet werden kann. "Den Ergebnisdruck verspüren wir natürlich alle. Aber es ist

Leistungssport. Da gehört es dazu, dass man sich in einer Situation noch einmal zurück an den Tisch zieht, die sich aussichtslos anfühlt und wo dich viele auch schon aufgeben."