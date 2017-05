Fußball | 2. Bundesliga KSC auf Abschiedstour in Braunschweig

Der bereits abgestiegene Karlsruher SC will seine Chance im letzten Saisonspiel bei Eintracht Braunschweig am Sonntag (15.30 Uhr) im Spielsystem suchen. "Wir wollen versuchen, Braunschweig zu überraschen, was unsere taktische Ausrichtung angeht. Das nehmen wir uns einfach heraus", sagte Trainer Marc-Patrick Meister am Freitag, der sich mit einer überzeugenden Leistung in die 3. Liga verabschieden will. Dennoch bleibt der ehemalige U17-Coach Realist: "Wenn alles normal läuft, spielt unser Gegner in ein paar Tagen in der ersten Liga und wir zwei Klassen darunter. Insofern wird das ein richtig schweres Spiel", sagte er.