Fußball | 2. Bundesliga Karlsruher SC in gefährlicher Lage

Als Mirko Slomka in der Winterpause das Cheftrainer-Amt beim Karlsruher SC übernahm gab es nur ein Ziel: Den KSC in der 2. Bundesliga zu halten. Diese Mission begann zunächst vielversprechend, einem 3:2-Erfolg gegen Arminia Bielefeld folgte ein Punktgewinn beim VfL Bochum. Soweit, so erfolgreich. Die Last-Minute-Niederlage bei 1860 München hat den KSC aber wieder aus den Träumen vom Tabellenmittelfeld zurück in den Liga-Keller gerissen.