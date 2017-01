Fußball | 2. Bundesliga Kaiserslautern verliert in Hannover

Die Vorzeichen waren eigentlich klar: Offensivstarker Bundesliga-Absteiger gegen die beste Defensive der 2. Bundesliga. Als ob sie dies bestätigen wollten, schoss Hannovers Felix Klaus bereits in der 6. Minute nach schöner Flanke von Oliver Sorg nur knapp am Tor der Pfälzer vorbei. Danach änderte sich das Spiel jedoch gewaltig. Plötzlich spielten hauptsächlich die Männer von FCK-Trainer Norbert Meier nach vorne und erarbeiteten sich Chance um Chance. Doch weder Kacper Przybylko noch Osayamen Osawe hatten das nötige Glück. Außer einem Konter war von den Hannoveranern nicht mehr viel zu sehen.

Weder Kerk per direktem Freistoß in der 63. Minute noch Przybylko zwei Minuten später per Kopfball schafften es den Ball im Tor von Hannover unterzubringen. Es folgte eine Phase in der die Pfälzer drückten und die Hausherren auf Konter spielten. Etwas Zählbares kam jedoch bis zum Spielende auf keiner Seite dabei heraus.