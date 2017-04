Fußball | 2. Bundesliga Heidenheim zerstört letzte KSC-Hoffnung

Der Karlsruher SC steht mit mehr als einem Bein in der 3. Liga. Nach der 0:1-Niederlage gegen Heidenheim haben die Badener nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.

Das Duell mit dem 1. FC Heidenheim hatte für den Karlsruher SC einen Endspiel-Charakter in Sachen Kampf gegen den Abstieg. Und der KSC begann im ersten Heimspiel unter dem neuen Trainer Marc-Patrick Meister forsch. Fabian Reese bediente den nach einer Gelbsperre ins Team zurückgekehrten Enrico Valentini, der freistehend den Ball rechts am Tor vorbei setzte (4.).

Danach versuchten beide Teams, Ruhe und Sicherheit ins eigene Spiel zu bekommen. Auf beiden Seiten eine verständliche Taktik, da sowohl der Tabellenletzte aus Karlsruhe (5 Spiele sieglos) als auch der 1. FC Heidenheim (8 Spiele) zuletzt kaum Selbstvertrauen tanken konnten. Die fehlende Selbstsicherheit zeigte sich dann in zwei Torszenen: Erst köpfte FCH-Stürmer Tim Kleindienst völlig unbedrängt einige Meter am KSC-Tor vorbei (22.). Und nur eine Minute später konnte sich auf der anderen Seite Yann Rolim nach einem schönen Solo nicht zum Torschuss entschließen, Schnatterer schnappte ihm den Ball noch vom Fuß.

Karlsruhe musste dann früh wechseln, Matthias Bader ersetzte nach einer guten halben Stunde den verletzten Enrico Valentini. Die Heidenheimer übernahmen zum Ende der ersten Halbzeit etwas mehr die Kontrolle im Spiel und hatten durch Norman Theuerkauf die große Möglichkeit zur Führung, sein Kopfball strich knapp am rechten Pfosten des KSC-Tores vorbei. Torlos ging es in die Pause.

FCH-Trainer Frank Schmidt musste im zweiten Durchgang früh wechseln, für den angeschlagenen Marc Schnatterer rückte Ben Halloran ins Team (50.). Wenige Minuten später hatte der KSC dann die Riesen-Chance zur Führung: Fabian Reese bediente Stefan Mugosa, der aus kurzer Distanz den Ball an den Pfosten und nicht ins Tor drückte (58.).

Eine alte Fußball-Floskel besagt: Wenn du das Ding vorne nicht machst, fängst du dir hinten eins. Und genau so kam es aus Sicht der Badener. In der 67. Minute flankte Arne Feick auf John Verhoek, der sich im Kopfballduell gegen Benedikt Gimber durchsetzte und zum 1:0 für Heidenheim ins lange Eck traf.

Mugosa vergab kurz darauf die Chance zum Ausgleich, auf der Gegenseite verpasste Halloran die Entscheidung. In der Schlussphase warf der KSC alles nach vorne, rannte unermüdlich an - doch alle Versuche blieben erfolglos. Heidenheim siegte am Ende mit 1:0 im Wildparkstadion und feierte den ersten Sieg seit dem 11. Februar. Beim KSC sind die Nicht-Abstiegs-Hoffnungen auf ein Minimum zusammengeschrumpft - der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bei noch fünf ausstehenden Partien zehn Punkte.