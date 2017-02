Fußball | 2. Bundesliga Heidenheim unterliegt Nürnberg

Der 1. FC Heidenheim hat den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt unterlag dem 1. FC Nürnberg am Samstag mit 2:3 (1:1). Die Tore von Tim Kleindienst (41. Minute) und John Verhoek waren zu wenig (90.+2).

Abdelhamid Sabiri (4. Minute) brachte die Clubberer schon frühzeitig in Führung. Für die Gastgeber gelang Tim Kleindienst (41. Minute) der Ausgleich. Patrick Kammerbauer (68. Minute) und erneut Sabiri (79. Minute) sicherten dem FCN vor 13.300 Zuschauern die drei Punkte. John Verhoek (92. Minute) gelang nur noch das Anschlusstor für den FCH. "Wir haben das Spiel sehr gut angenommen, die ersten 45 Minuten waren wir gut im Spiel", sagte Club-Coach Alois Schwartz, "in der zweiten Halbzeit waren wir dann leider nicht so präsent. Dann haben wir aber in den richtigen Momenten die Tore gemacht."