Fußball | 2. Bundesliga Fleißiger KSC am Deadline Day

Fleißiger KSC am Deadline Day

Der Karlsruher SC hat sich am letzten Tag der Transferperiode nochmal verstärkt. Mit Jonas Meffert, Stefan Mugosa und Malik Karaahmet kommen gleich drei Neue ins Team von Mirko Slomka.

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC arbeitet weiter mit Hochdruck an der Mission Klassenverbleib. Den ersten sportlichen Dreier gab es am Sonntag beim 3:2-Sieg gegen Arminia Bielefeld, am Deadline Day ließen die Badener einen Transfer-Dreier folgen.