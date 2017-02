Fußball | 2. Bundesliga Die zwei Gesichter des FC Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim ist vor der Partie am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg zu Hause seit sieben Spielen ungeschlagen. Auswärts dagegen gelingt seit Wochen kein Sieg mehr.

Frank Schmidt hofft gegen Nürnberg auf Wiedergutmachung

Nach dem gelungenen Trainingslager im spanischen Oliva waren die Heidenheimer noch bester Dinge, nach dem ersten Auftritt im neuen Jahr in Aue aber gab es wieder lange Gesichter. Das bittere 1:2 beim Abstiegskandidaten aus dem Erzgebirge verlängerte die Negativserie auf fremden Plätzen. Ärgerlich umso mehr, dass die Partie nach dem späten 1:1-Ausgleich durch Verhoek die Partie in der Schlussminute doch noch verloren wurde.

Was wiederum ins Bild passte: In den letzten fünf Auswärtsspielen konnte der FCH nicht mehr gewinnen, vier Niederlagen steht lediglich ein Unentschieden gegenüber. Der letzte Auswärtssieg datiert vom 15. Oktober, damals feierte man ein 2:0 in Fürth. Seitdem ist Heidenheim sieglos. Das "böse Gesicht" des FCH...

Heidenheim will Heimserie gegen Nürnberg weiter ausbauen

Jetzt müssen die Jungs von Trainer Frank Schmidt wieder einmal versuchen, ihr "gutes Gesicht" zu zeigen, die Auswärts-Malaise über ihre Heimstärke wettzumachen: Seit sieben Spielen ist Heidenheim zu Hause ungeschlagen, bei fünf Siegen und zwei Unentschieden. "Wir müssen wieder aggressiver agieren, insgesamt stabiler stehen", forderte Heidenheims Trainer Frank Schmidt nach dem Spiel in Aue vor der nächsten Heim-Aufgabe am Samstag (13.00 Uhr in der Voith-Arena) gegen den ruhmreichen 1.FC Nürnberg.

Im vergangenen Jahr scheiterte der "Club" erst in der Relegation gegen Eintracht Frankfurt an der Bundesliga-Rückkehr. In dieser Saison läuft es unter dem Ex-Sandhäuser Trainer Alois Schwartz allerdings eher mittelprächtig: Platz zehn mit 25 Punkten und damit zehn Zähler hinter dem VfB Stuttgart auf Platz drei sind nicht der Anspruch des neunfachen Deutschen Meisters.

Leistungsträger wie Füllkrug, Blum und Polak verließen den Verein, vor allem der Saisonstart ging völlig daneben. In der Winterpause wurde auch noch Torjäger Guido Burgstaller (14 Saisontreffer) nach Schalke verkauft. Das spülte zwar ordentlich Geld in die klamme Nürnberger Kasse, schwächt aber das aktuelle Team nachhaltig, was sich auch in der jüngsten 1:2-Heimpleite gegen Dynamo Dresden dokumentierte.

Talent Skarke verlängerte seinen Vertrag bis 2020

Jetzt also muss sich der FC Heidenheim im ersten Heimspiel des neuen Jahres gegen diese ebenfalls fehlgestarteten Nürnberger schadlos halten: "Da treffen zwei verärgerte Mannschaften aufeinander", sagt Frank Schmidt. Heidenheims Trainer muss dabei auf den gelbgesperrten Mittelfeldspieler Marcel Titsch-Rivero und den verletzten Verteidiger Robert Strauss verzichten.