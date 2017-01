Fußball | 2. Bundesliga Die Akte Maxim

Seit vier Jahren spielt Alexandru Maxim beim VfB Stuttgart, ohne jemals einen Stammplatz in der Startelf gehabt zu haben. Denkt der rumänische Nationalspieler jetzt an einen Vereinswechsel?

Alexandru Maxim ist ein von Fans und Presse immer wieder heiß diskutierter Fall. Viele wollen ihn mehr spielen sehen, andere sagen, er bringe nicht genügend Einsatz für die Mannschaft. Wieder andere behaupten, von seiner Klasse und Qualität her müsse er Stammspieler sein. Seit inzwischen vier Jahren spielt der Rumäne für den VfB Stuttgart. Die beste Saison hatte er 2013/14, in der er mit sieben Toren und zwölf Vorlagen äußerst effektiv war.

Maxims Vertrag läuft noch bis Juni 2019. Allerdings häufen sich dieser Tage die Wechselgerüchte um den 26-jährigen Mittelfeldspieler. Eine hochgehandelte mögliche neue Arbeitsstelle wäre etwa beim englischen Zweitligisten Leeds United, auch Hull City aus der Premier League wäre eine Option. VfB-Trainer Hannes Wolf will einen Wechsel nicht kategorisch ablehnen: "Wenn es die Konstellation gibt, dass ihn ein anderer Verein will und er wechseln möchte, müssen wir darüber auch sprechen."

Maxim würde nach Aussagen seines Beraters einen Vereinswechsel nur dann in Betracht ziehen, wenn es ihn sportlich weiter nach vorne bringen würde. "Die sportliche Komponente ist das A und O. Ein Trainer sollte sagen: 'Ich will genau so einen Spieler wie dich'. Das ist doch die Basis, um Freude am Fußball zu haben", sagte Spielerberater Herbert Briem gegenüber dem SWR.