Fußball | 2. Bundesliga Der KSC schaut in den Abgrund

Der Karlsruher SC war von Anfang an unter Druck: Bereits nach fünf Minuten hatte der KSC 0:3 Ecken und 0:3 Tor-Chancen gegen sich. Dass es mit dem 0:1 bis zur elften Minute dauerte, hatten die Karlsruher lediglich der Inkonsequenz von Mats Möller Daehli und Cenk Sahin zu verdanken. Die KSC-Abwehr war mit dem beiden jedenfalls hoffnungslos überfordert. So war es fast logisch, dass Sahin und Möller Daehli auch für den zeitigen Karlsruher Rückstand sorgten: Sahin nutzte einen haarsträubenden Fehler von Dennis Kempe in der Vorwärtsbewegung, den auch der zurückeilende Jordi Figueras nicht mehr ausbügeln konnte. Sahins Schuss prallte noch vom Innenpfosten zurück ins Feld. Der ehemalige Freiburger Möller Daehli musste aus wenigen Zentimetern nur noch einschieben.

Auch danach musste das Team von Trainer Mirko Slomka lange zuschauen, wie der FC St. Pauli wirbelte. Doch weder Möller Daehli noch Sahin konnten KSC-Keeper Dirk Orlishausen ein weiteres mal überwinden. Weil auch KSC-Verteidiger Bjarne Thoelke seine Kopfball-Chance in der 36. Minute nicht nutzen konnte, ging der KSC mit 0:1 in die Pause.

Der Karlsruher SC rutscht nach der dritten Niederlage in Folge auf einen Abstiegsplatz. Punktgleich mit dem Tabellen-Letzten, Erzgebirge Aue, haben die Badener nun drei Punkte Rückstand auf den FC St. Pauli. Damit hat der der Karlsruher SC in der Rückrunde nur drei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf geholt und hat das zweitschlechteste Torverhältnis. In dieser Verfassung wird der Klassenerhalten schwierig. Und als nächstes kommt der Aufstiegsfavorit Hannover 96 in den Wildpark.