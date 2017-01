Fußball | 2. Bundesliga Der KSC beginnt im Keller

Der Karlsruher SC steht am Wochenende gleich doppelt im Blickpunkt. Zum einen wegen des Debüts von Trainer Mirko Slomka, zum anderen geht es sportlich schon direkt um sehr viel.

Trotz des Drucks versucht Mirko Slomka beim KSC die gute Laune zurückzubringen

Es ist das Kellerduell des Spieltages zwischen dem Karlsruher SC und Arminia Bielefeld. Die beiden punktgleichen Teams brauchen unbedingt einen Sieg, um den Anschluss an das untere Tabellen-Mittelfeld zu schaffen. Der KSC wartet bereits seit sieben Spielen auf seinen dritten Saisonsieg, beendete die Hinrunde aber mit zwei 0:0-Unentschieden. DAs waren kleine Erfolgsschritte, die unter Interimstrainer Lukas Kwasniok gegangen wurden.

Der neue Mann an der Seitenlinie heißt Mirko Slomka. Und der 49-Jährige steht gleich unter Druck. 840 Tage hatte es gedauert, bis Slomka Anfang Januar in Karlsruhe wieder auf dem Trainingsplatz stand. Beim Hamburger SV war er im September 2014 nach rund sieben Monaten entlassen worden. Lange wartete er auf die nächste Herausforderung. Mirko Slomka ist die Bundesliga gewohnt. Damit kennt er Druck-Situationen bestens.

Als Trainer des Karlsruher SC kämpft er nun gegen den Sturz in die Drittklassigkeit. "Wir sind 15. - gerade so. Man braucht jetzt eine kleine Serie, um da rauszukommen" wiederholte Slomka in den letzten Tagen immer wieder. Beide Clubs haben 14 Punkte, der KSC steht nur aufgrund der um vier Treffer besseren Tordifferenz vor Arminia Bielefeld.

Viele Verletzte und Aufstellungssorgen

Mit welcher Aufstellung der KSC gegen Bielefeld bei Anpfiff am Sonntag um 13.30 Uhr auflaufen wird, ist noch völlig offen. Spannend wird vor allem die Frage: Wer steht im Tor? René Vollath oder Dirk Orlishausen. Vollath war lange die Nummer eine, verletzte sich dann. Orlishausen nutze die Chance, spielte richtig gut – verletzte sich dann ebenfalls. Jetzt sind beide wieder fit.

Auch Bielefeld wechselte den Trainer

Nachdem die Arminia in der Vorsaison als Aufsteiger relativ souverän den Klassenerhalt schaffte, verlief diese Saison bislang wesentlich holpriger. Aktuell trainiert die Arminia Ex VfB Stuttgart Coach Jürgen Kramny. Seit dem 4. Spieltag stehen die Westfalen konstant auf einem der letzten vier Tabellenplätze und das einzige Ziel für die Rückrunde ist klar: Klassenerhalt.

Hoffnung macht, dass es seit der Trennung von Rüdiger Rehm neun Punkte aus sieben Spielen gab, auch wenn die letzten beiden Partien vor der Winterpause verloren gingen. Einen Trainerwechsel haben also beide Vereine gemeinsam. Beim Hinspiel am 1. Spieltag saßen bei der Arminia Rüdiger Rehm und beim KSC Tomas Oral auf der Trainerbank, beide erlebten die Winterpause nicht mehr im Amt. Die Arminia zog nach 10 Spielen einen Schlussstrich. Der KSC hielt immerhin 15 Spiele lang an Oral fest.

Wer kommt noch in den Wildpark?