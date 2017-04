Fußball | 2. Bundesliga Daimler steigt beim VfB Stuttgart ein

"Daimler ist dem VfB seit mehr als 100 Jahren eng verbunden. Wir sind davon überzeugt, dass die neue Vereinsführung, die Spieler und die Fans dafür sorgen werden, dass wir auf der Mercedesstraße bald auch wieder große sportliche Erfolge feiern können", sagt Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG. Es sei dem Konzern ein "Herzensanliegen", so Zetsche, das Engagement beim VfB Stuttgart auszubauen - sofern am 1. Juni dafür die Voraussetzungen geschaffen würden.

Mit der Unterstützung durch den Autokonzern soll den Mitgliedern die Ausgliederung der Profiabteilung noch einmal schmackhafter gemacht und sollen Zweifler überzeugt werden. "Egal ob in der ersten oder zweiten Liga wäre Mercedes in Zukunft dann intensiver mit von der Partie. Ein solcher Vertrauensbeweis kommt nicht aus dem Nichts", betont VfB-Präsident Dietrich und schiebt nach: "Oder weil man sowieso schon halb auf dem Firmengelände wohnt." Unternehmen und Club befinden sich gerade mal ein paar hundert Meter von einander entfernt in derselben Straße.

Wichtig ist Dietrich aber auch die Nachhaltigkeit der Zukunftsplanung. Das möglicherweise erwirtschaftete Geld soll ausschließlich in den Sport investiert werden. Die noch nicht entschiedene Ausgliederung hin oder her: Selbst, wenn es alles so bleibt wie es ist, wird sich die Daimler AG in Zukunft noch mehr beim VfB Stuttgart engagieren. Eine Zusage für die Erweiterung im Bereich Sponsoring liegt dem Verein ebenfalls vor.