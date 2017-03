Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Heidenheim kauft Stadion für einen Euro

Der 1. FC Heidenheim ist den Kinderschuhen längst entwachsen. Der Verein, der sich in der 2. Fußball-Bundesliga etabliert hat, übernimmt die im Besitz der Stadt befindliche Voith-Arena für den symbolischen Preis von einem Euro. Der Heidenheimer Gemeinderat stimmte am Donnerstagabend nach langer Debatte mit 23:5 Stimmen bei einer Enthaltung für die Übereignung des Stadions an den Zweitligisten. Damit ist der FCH allein für Unterhalt und Renovierung der Arena zuständig.

Mit dieser Fragestellung war Heidenheims Oberbürgermeister Bernhard Ilg in die entscheidende Abstimmung gegangen. Ohne die Hilfe der Stadt wäre der Aufstieg des Vereins und die damit verbundene größere Infrastruktur kaum denkbar gewesen. Auf dem Weg in die 2. Bundesliga wurde allein das Stadion mit 16 Millionen Euro bezuschusst. Allerdings hat auch der Verein inzwischen rund 20 Millionen Euro in das bislang noch städtische Grundstück investiert. Ein Fakt, mit dem Oberbürgermeister Ilg in der Diskussion dem Vorwurf, Steuergelder verschenkt zu haben, entgegen trat. Beim jetzigen Beschluss könnte auch die Umstellung des städtischen Haushalts eine wichtige Rolle gespielt haben. Ab 2019 wäre die Stadt zusätzlich verpflichtet gewesen, die jährliche Abschreibung in Höhe von 320.000 Euro zu erwirtschaften.