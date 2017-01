Fußball | 1899 Hoffenheim Wagner pumpt für die Champions League

Sandro Wagner ist derzeit der beste deutsche Stürmer in der Bundesliga. Am Samstag trifft er mit 1899 Hoffenheim auf RB Leipzig und damit auf seinen ärgsten Konkurrenten: Timo Werner.

Sandro Wagner "pumpt" nach jedem Tor für 1899 Hoffenheim

Sandro Wagner ahnte schon, wo Nadiem Amiri den Ball hinspielen würde, den er gerade von Philipp Max erobert hatte. Er sprintete sofort in den freien Raum, schüttelte den zu Hilfe eilenden Verteidiger Martin Hinteregger ab, wie eine lästige Fliege, und ließ auch Torhüter Marvin Hitz keine Chance. 1:0 für 1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg - Wagner-Style. Anschließend drehte Wagner ab und pumpte virtuelle Liegestütze - auch das ist Wagner-Style.

Sandro Wagner bringt 1899 Hoffenheim das, was dem Team von Julian Nagelsmann in der vergangenen Saison oft fehlte: Er ist ein Fixpunkt im Angriffsspiel, kann Bälle unter Druck behaupten und dann wahlweise selbst in Richtung Tor ziehen oder seine Mitspieler bedienen. Zehnmal hat Wagner in dieser Saison bereits getroffen. Zwar hat er nur einen Treffer direkt aufgelegt, aber seine Qualität, den Ball in den eigenen Reihen zu halten bis die Mitspieler aufgerückt sind, spielt eine wichtige Rolle beim Hoffenheimer Konterspiel.

An Sandro Wagner reiben sich die Gegenspieler auf

Doch Sandro Wagner ist nicht nur wichtig für das Hoffenheimer Angriffsspiel. Wagner polarisiert: Der 29-Jährige ist ein Charakter-Kopf, an dem sich seine Gegner aufreiben und der seine Mitspieler mitziehen kann. Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld hat für solche Menschen einmal den Begriff "aggressive Leader" geprägt. Genau diese Qualität schätzt Trainer Nagelsmann an seinem Stürmer.

Aggressiv ist Wagner allenfalls auf dem Platz. In Interviews gibt er den fairen Sportsmann. Nach dem Skandal-Spiel gegen Eintracht Frankfurt wunderte er sich über die Rote Karte gegen den Eintracht-Verteidiger Timothy Chandler. Erst nachdem er die Fernseh-Bilder gesehen hatte, sagte er: "Er ist mir da schon ein bisschen an den Hals gegangen. Aber das passiert. Ich hoffe, er wird nicht lange gesperrt, es war nicht schlimm."

Die besten deutschen Stürmer im direkten Duell

Sandro Wagner ist aber auch berühmt für sein atemraubendes Selbstbewusstsein. Der "Bild"-Zeitung sagte er: "Ich bin in meinen Augen seit einiger Zeit mit Abstand der beste deutsche Stürmer." Gemessen an den Zahlen stimmt das sogar. Nur Timo Werner von RB Leipzig hat ebenfalls zehn Treffer auf dem Konto. Beide treffen am Samstag, ab 15.30 Uhr, im Bundesliga-Topspiel aufeinander: Wagner, der bullige Strafraum-Stürmer, gegen Werner, den wuseligen Flügel-Flitzer. Trainer Nagelsmann scheut sich jedoch, die beiden Spieler miteinander zu vergleichen.

Marvin Compper freut sich auf das Duell mit Sandro Wagner

Die beiden Stürmer werden sich am Samstag jedoch nicht sonderlich häufig im direkten Duell begegnen - stattdessen bekommt Wagner es wohl häufig mit Marvin Compper zutun. Der Ex-Hoffenheimer freut sich bereits auf das Duell mit dem "besten deutschen Stürmer" des vergangenen Jahres.

Karriere mit Anlauf-Schwierigkeiten

Die Stationen von Sandro Wagner



2007 bis 2008 FC Bayern München

2008 bis 2010 MSV Duisburg

2010 bis 2012 Werder Bremen

2012 bis 2012 1. FC Kaiserslautern (leihe)

2012 bis 2015 Hertha BSC

2015 bis 2016 Darmstadt 98

seit 2016 TSG 1899 Hoffenheim

Allerdings musste Sandro Wagner lange auf den großen Durchbruch warten. Der 1,94 Meter große Angreifer stammt aus der Jugend des FC Bayern München, debütierte mit 19 unter Ottmar Hitzfeld bei den Profis. Mit heutigen Topstars wie Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mats Hummels oder Mesut Özil wurde er 2009 U21-Europameister. Doch während sich seine Ex-Mannschaftskollegen 2014 den WM-Titel in Brasilien holten, tingelte Wagner - ausgehend vom FC Bayern - von Verein zu Verein ohne wirklich durchzustarten. Der Tiefpunkt im Sommer 2015: Bei Hertha BSC wurde er aussortiert. Dann kam das Angebot von Darmstadt 98 - ein Glücksgriff für beide Seiten.