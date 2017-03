Fußball | 1899 Hoffenheim Nagelsmann spricht über Europa

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Schließlich hat die TSG nach 25 Spieltagen bereits fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Hertha BSC auf Rang fünf. "Natürlich braucht man jetzt nicht davon reden – das habe ich noch nie gemacht – , dass wir nicht absteigen wollen. Wir versuchen die Saison so erfolgreich wie möglich abzuschließen. Wenn das ein Champions-League-Platz ist, dann sage ich nicht, oh nein, da komme ich nicht mehr, da traue ich mich nicht hin, sondern dann machen wir das gerne", sagte 1899-Coach Julian Nagelsmann: "Und wenn es ein Europa-League-Platz ist, dann machen wir das auch sehr gerne."

Momentan herrscht ein großer Hype um den 29-jährigen Trainer und sein Team. Auch von Bundestrainer Joachim Löw gab es jüngst Lobeshymnen: "Wenn Julian Nagelsmann so weiter macht, dann bin ich überzeugt, dass er ein großer Trainer wird", so Löw in der "Sport Bild" über Nagelsmann. "Vielleicht wird er eines Tages Bundestrainer. Er hat sicher gute Voraussetzungen."