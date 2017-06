Fußball | 1899 Hoffenheim Nadiem Amiri verlängert bis 2020

Die Verhandlungen waren zäh. In einigen Medien-Berichten galten sie bereits als gescheitert. Doch am Montag wurde Vollzug gemeldet: Nadiem Amiri bleibt bis 2020 bei 1899 Hoffenheim.

1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit Nadiem Amiri vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2020 verlängert. "Wer sich die Liste der Clubs anschaut, die allein in den vergangenen Monaten Interesse an einer Verpflichtung von Nadiem hatten, kann ermessen, was diese Vertragsverlängerung für die TSG bedeutet", sagte 1899-Manager Alexander Rosen am Montag. Er hatte Amiri als damaliger Leiter des Hoffenheimer Nachwuchs-Leistungszentrums 2012 zur TSG geholt.