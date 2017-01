Fußball | 1899 Hoffenheim Kevin Vogt: "Ich sage niemals nie"

Kevin Vogt spielt im System von Trainer Julian Nagelsmann eine tragende Rolle. Der 25-Jährige ist der zentrale Innenverteidiger in der bevorzugten Dreier-Abwehrkette. Im SWR-Interview spricht Vogt über den Hoffenheimer Höhenflug, die sportlichen Ziele im neuen Jahr und das Winter-Trainingslager "dahoam".

Der Hoffenheimer Kevin Vogt würde am liebsten sofort wieder spielen

SWR Sport: Am kommenden Samstag geht die Bundesliga wieder los. Ihr Klub Hoffenheim muss in Augsburg ran. Tun die paar Tage Vorbereitung bis dahin noch ganz gut oder könnte es nach Ihrem Empfinden gleich losgehen?

Ich muss ehrlich gestehen, ich freue mich sehr auf das Spiel. Wenn es nach mir ginge, könnte es jetzt schon losgehen. Aber es ist auch nicht so schlecht, dass wir an der einen oder anderen Sache noch ein bisschen feilen und noch ein bisschen was besprechen können.