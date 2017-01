Fußball | 1899 Hoffenheim Erste Saisonniederlage für Hoffenheim

Rekordaufsteiger RB Leipzig hat die Unbesiegbaren der TSG Hoffenheim bezwungen. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga setzte sich am Samstag in einem packenden Verfolgerduell mit 2:1 durch.

Hoffenheims Top-Stürmer Sandro Wagner musste in der 60. Minute mit Rot vom Platz

Es war das erwartet intensive Topspiel zwischen den beiden Überraschungsteams der Fußball-Bundesliga, in dem Leipzig verdient als Sieger vom Platz ging. 1899 Hoffenheim musste die letzte halbe Stunde mit neun Feldspielern auskommen. Für Torjäger Sandro Wagner war die Partie vorzeitig beendet: Vor den Augen auch von Bundestrainer Joachim Löw sah der bis dahin wirkungslose Stürmer wegen groben Foulspiels die Rote Karte (60.). Die vielleicht entscheidende Szene des Spiels.

Dass dieses Verfolgerduell vor 39.600 Zuschauern nicht torlos enden würde, wurde schnell klar. Leipzig begann gewohnt offensivstark: Naby Keita (4.), der Ex-Stuttgart-Stürmer Timo Werner (11.) und Abwehrspieler Willi Orban hatten die ersten guten Möglichkeiten des Spiels. Doch die Führung erzielte Hoffenheim - und zwar in Leipzig-Manier: Die Nagelsmann-Elf spielte sich überfallartig mit vier Pässen über das gesamte Feld vor das Leipziger Tor, wo Nadiem Amiri nur noch einschieben musste.

Der Tabellenzweite konnte den Rückstand aber schnell wegstecken und setzte die Hoffenheimer früh unter Druck. Das intensive Pressing zahlte sich in der 38. Minute aus. 1899 brachte den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum, die Kugel landete vor Werner und der schob abgeklärt zum Ausgleich ein.

Auch in der zweiten Halbzeit hatte Leipzig die besseren Möglichkeiten, doch der Führungstreffer gelang dem Aufsteiger lange nicht. Trainer Ralph Hasenhüttl regte sich an der Seitenlinie zurecht immer wieder über die mangelnde Chancenverwertung seiner jungen Mannschaft auf. Nachdem Wagner dem Österreicher Stefan Ilsanker voll mit der Schuhsohle auf den Fuß gestiegen war und zurecht vom Platz musste, war die spielerische Überlegenheit der Leipziger noch etwas deutlicher.

Ein letztes Aufbäumen der zehn Hoffenheimer blieb in der Schlussphase aus. Leipzig holte sich am Ende den siebten Sieg in Folge und hat als Tabellenzweiter nun schon elf Punkte Vorsprung auf Verfolger Hoffenheim, der auf den vierten Platz abrutschte.