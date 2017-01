Fußball | 1899 Hoffenheim Erste Niederlage für Hoffenheim

Rekordaufsteiger RB Leipzig hat die Unbesiegbaren der TSG Hoffenheim bezwungen. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga setzte sich am Samstag in einem packenden Verfolgerduell mit 2:1 durch.

Auch in der zweiten Halbzeit hatte Leipzig die besseren Möglichkeiten, doch der Führungstreffer gelang dem Aufsteiger lange nicht. Trainer Ralph Hasenhüttl regte sich an der Seitenlinie zurecht immer wieder über die mangelnde Chancenverwertung seiner jungen Mannschaft auf. Nachdem Wagner dem Österreicher Stefan Ilsanker voll mit der Schuhsohle auf den Fuß gestiegen war und zurecht vom Platz musste, war die Leipziger Überlegenheit noch deutlicher zu sehen.

Ein letzter Aufbäumen der Kraichgauer blieb in der Schlussphase aus. Leipzig holte sich am Ende den siebten Sieg in Folge und hat als Tabellenzweiter nun schon elf Punkte Vorsprung auf Verfolger Hoffenheim. Die RB-Fans intonierten: "Leipzig überall". Der Rekordaufsteiger machte den nächsten großen Schritt in Richtung Champions League.