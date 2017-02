Fußball | 1899 Hoffenheim Adam Szalai - der Teilzeit-Torjäger

1899 Hoffenheim ist in der laufenden Bundesliga-Saison Spitzenreiter in Sachen Joker-Tore. Bereits neun Mal trafen eingewechselte Spieler ins gegnerische Netz. Allein drei Tore erzielte Adam Szalai.

Adam Szalai jubelt nur gegen ausgewählte Gegner

Der Ungar ist kein Mann der großen und langen Worte. Auch nicht nach seinen zwei Joker-Treffern zuletzt beim 4:0 gegen Mainz 05: "Für solche Aktionen arbeite ich jeden Tag im Training", sagt der großgewachsene Stürmer dem SWR, "damit kann man sich selbst und die Mannschaft belohnen. Das sind sehr schöne Momente."

Dazu muss man wissen, dass es für Adam Szalai in seiner Zeit bei 1899 Hoffenheim noch nicht allzu viele dieser erfolgreichen Momente gab. Im Sommer 2014 mit viel Geld und großen Hoffnungen vom FC Schalke 04 verpflichtet, wurde der 40-fache ungarische Nationalspieler seinem Ruf als Torjäger im Kraichgau bisher nie richtig gerecht, rückte mehr und mehr ins Abseits. Sprich: Auf die Ersatzbank.

In Mainz Mitglied der "Boy Group"

Dabei hatte die Karriere von Adam Szalai einst so verheißungsvoll begonnen, hochgeschätzt in der Jugend des VfB Stuttgart und sogar im Juniorteam von Real Madrid. Zurück in Deutschland rückte er bei Mainz 05 als erfolgreiches Mitglied der sogenannten "Boy Group" mit Andre Schürrle und Lewis Holtby in den Fokus, bis Schalke 04 zugriff und ihn verpflichtete.

Jetzt also ist er in Hoffenheim und erlebt alle Höhen und Tiefen. Vor einem Jahr wurde Szalai sogar für ein halbes Jahr nach Hannover ausgeliehen, nach dem Abstieg der Niedersachen kehrte er im Sommer aber wieder in den Kraichgau zurück.

Seine Saison-Bilanz: Acht Einsätze, drei Tore

Aber auch in dieser Saison musste sich Adam Szalai hinter der hochkarätigen Stürmerkonkurrenz einreihen. Sandro Wagner, Mark Uth und Andrej Kramaric stehen in der Bedeutung vor ihm. Der großgewachsene Szalai muss sich also weiter mit der Joker-Rolle begnügen. Die aber füllt er inzwischen prima aus: Mit seiner körperbetonten Art und seiner Kopfballstärke beschäftigt er massiv den Gegner. Acht Einsätze stehen in dieser Saison zu Buche, dabei schoss er drei Tore - diese Bilanz des "Teilzeit-Torjägers" kann sich sehen lassen. "Ich spiele schon so lange in der Bundesliga, da müssten meine Qualitäten bekannt sein," ist Szalai selbst nicht überrascht von seiner Torgefährlichkeit. Und ergänzt: "Natürlich braucht man immer etwas länger, um reinzukommen, wenn man länger nicht gespielt hat. Ein Stürmer braucht ein gesundes Selbstvertrauen".

Joker auch in Wolfsburg?

Auch sein Trainer hat ein dickes Kompliment für den 29-Jährigen parat: "Das zeigt den Charakter des Spielers, immer bereit zu sein, immer alles zu geben im Training", so Julian Nagelsmann, "das ist der einzig richtige Weg, immer Vollgas. Das hat er auch gegen Mainz gut gemacht".

Am Sonntag in Wolfsburg (15.30 Uhr) wird Adam Szalai vermutlich wieder auf der Bank Platz nehmen. Trotz seines Doppelpacks gegen Mainz und trotz der Sperre seines Mittelstürmer-Konkurrenten Sandro Wagner. Und wenn es dann vorne klemmen sollte, dann wird Julian Nagelsmann wieder seinen Joker ziehen und hoffen, "dass er richtig attackiert und sofort on fire ist".