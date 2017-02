Fußball | 1. FC Kaiserslautern Schon wieder keine Tore für die Roten Teufel

FCK-Trainer Norbert Meier sah beim Gegner das, was seinem Team im Moment nicht gelingt - Tore: "Simon Terodde zeichnet eben aus, dass er aus seiner einzigen und ersten Chance dann auch das Tor macht." So musste sein Team auch im Südwest-Schlager gegen den VfB Stuttgart ohne einen Punkt die Heimreise antreten. Gegen den Tabellenführer spielte das Team aus der Pfalz eine ordentliche, ausgeglichene erste Hälfte und ließ die Schwaben zu keiner guten Möglichkeit kommen.

Die Qualität des Tabellenführers zeigte sich erst in der zweiten Halbzeit, als Topstürmer Simon Terrode in der 58. Minute zuschlug und die Stuttgarter Führung brachte. FCK- Trainer Norbert Meier ärgert sich, über die einfachen Fehler seiner Mannschaft: "Wir verlieren das Kopfballduell, dann lassen wir flanken und dann passiert es." Die Roten Teufel fanden zwar nochmal gut zurück in die Partie, aber zum Ausgleich reichte es nicht.