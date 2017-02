Fußball | 1. FC Kaiserslautern Norbert Meiers Reise in die Vergangenheit

Der Trainer hat vor dem Auswärtsspiel am Rhein andere Sorgen. Der 1. FC Kaiserslautern kämpft aktuell mit personellen Problemen. Bitter ist vor allem der Ausfall von Innenverteidiger Robin Koch. Der 20-Jährige wird am Freitag wegen einer Muskelverletzung fehlen. Lukas Görtler steht wegen einer Knieverletzung nicht zur Verfügung und Mittelfeldspieler Zoltan Stieber ist wegen einer Grippe ebenfalls nicht dabei.

Seine Mannschaft trifft auf einen Gegner, der gehörig unter Druck steht. Sechs Spiele ohne Sieg dazu fünfmal in Folge torlos. "Sie sind in einer ähnlichen Position, wie wir in der vergangenen Woche. Sie werden alles daran setzen, gegen uns zu punkten", warnt Meier eindringlich die aktuelle Situation des Gegners zu unterschätzen. Mit einem Sieg würde der 1. FC Kaiserslautern punktemäßig mit den Rheinländern gleichziehen. Mit dem neu gewonnenem Selbstvertrauen und der väterlichen Fürsorge des Trainers, ist zumindest die Basis für ein Auswärts-Erfolgserlebnis für die Reise an Meiers alte Wirkungsstätte.