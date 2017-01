Fußball | 1. FC Kaiserslautern Norbert Meier - Wer ist der neue FCK-Trainer?

Am Dienstag ist Trainingsauftakt beim 1. FC Kaiserslautern und alles spricht dafür, dass dann Norbert Meier die erste Übungseinheit leiten wird. Wir stellen den künftigen FCK-Trainer vor.

Gestern stand Norbert Meier beim Bundesligisten Darmstadt 98 noch auf der Gehaltsliste. Dort wurde er allerdings am 5. Dezember freigestellt. Heute soll der Vertrag dann aufgelöst worden sein. Vermutlich sind die Verhandlungen mit Darmstadt um eine Freigabe der Grund, warum der FCK noch keinen Vollzug bei der Verpflichtung von Meier vermelden kann. Nach SWR-Informationen sind noch letzte Details zu klären, spätestens am Dienstag soll alles fix sein.

Mit Norbert Meier wird der FCK einen erfahrenen Trainer an den Betzenberg holen, der es gewohnt ist, mit Mannschaften ohne Stars zu arbeiten. Zaubern kann aber auch Meier nicht, in Darmstadt ist es ihm zuletzt nicht gelungen, aus dem bescheidenen Spielermaterial überdurchschnittliche Leistungen herauszuholen. Die Lilien stehen derzeit in der Bundesliga auf dem letzten Tabellenplatz.