Fußball | 1. FC Kaiserslautern FCK-Trainer Meier legt auf dem Betze los

Norbert Meier hat beim 1. FC Kaiserslautern übernommen. Das erste öffentliche Training des neuen FCK-Trainers lockte jedoch nur wenige Fans auf den Betzenberg.

Kennenlernen mit dem Team: Neu-Trainer Norbert Meier macht seine erste Ansage

Dick eingepackt in seinen neuen FCK-Daunenmantel stand der 58-Jährige um kurz vor elf Uhr zum ersten Mal auf dem Lauterer-Rasen. Das erste Mal. Ein Gefühl, das Norbert Meier noch bekannt vorkommen dürfte. Denn sein letztes erstes Mal liegt gerade mal ein halbes Jahr zurück: Ende Juni hatte Meier den Bundesligisten SV Darmstadt 98 übernommen. Nun also Kaiserslautern. "Ein besonderer Traditionsverein", wie Meier am Dienstag bei seiner Vorstellung sagte.

Dort hatte der erfahrene Trainer auch gleich allen Zweiflern den Wind aus den Segeln genommen, die vermuteten, dass ein Engagement beim 1. FC Kaiserslautern zu früh käme - nur einen Monat nach seinem Aus in Darmstadt: "Mein Kopf ist frei. Sie können sich sicher sein, ich kann mich ganz schnell auf eine neue Aufgabe einstellen."

Eingespieltes Trainer-Duo

Entsprechend routiniert führte Meier sein neues Team bei Schneeregen und wolkenbedecktem Himmel auf den Trainingsplatz neben dem Fritz-Walter-Stadion. Er hielt eine kurze Ansprache und beschränkte sich danach auf wenige, aber klare Ansagen. Co-Trainer Frank Heinemann war dagegen näher dran an der Mannschaft und leitete den Großteil der Übungseinheit. Auffällig aber nicht überraschend war, wie eingespielt Meier und Heinemann auftraten. Beide hatten auch in Darmstadt ein Trainergespann gebildet.

Ein eingespieltes Team: Norbert Meier und Frank Heinemann haben schon beim SV Darmstadt 98 zusammengearbeitet

Großes Interesse löste der erste Arbeitstag des Duos in Lautern aber offenbar nicht aus. Gerade einmal 50 Zuschauer kamen zur Trainings-Premiere auf den Betzenberg. Ob das nun am Schmuddelwetter, am Mittwochvormittag oder an der Tatsache lag, dass Trainerwechsel beim FCK nichts ungewöhnliches sind, ist schwer zu beantworten - wahrscheinlich von allem etwas.

"Ein großer Anreiz"

Die meisten der anwesenden Fans waren zumindest der Meinung, dass Meier in der momentanen Situation eine "gute Lösung" sei und wollten dem neuen Cheftrainer "eine Chance geben".

Diese sollte der Korkut-Nachfolger allerdings auch möglich schnell nutzen, denn die Ausgangslage zum Start in die Rückrunde könnte deutlich besser sein: Die Roten Teufel stehen auf dem 13. Tabellenplatz mit nur fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone. Zudem weist der FCK gemeinsam mit dem Karlsruher SC und Schlusslicht FC St. Pauli den schwächsten Angriff der 2. Bundesliga auf (elf Tore). Es wird keine leichte Aufgabe, den 1. FC Kaiserslautern zu neuem Ruhm zu verhelfen. Für Meier ist das jedoch offenbar kein Problem. Im Gegenteil: "Es ist ein großer Anreiz, in so einer Situation tätig zu sein. Das ist ja auch kein Neuland für mich."