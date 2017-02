Fußball | 1. FC Kaiserslautern FCK hält dem Düsseldorfer Druck stand

In der 85. hätte Glatzel fast noch das 2:1 gemacht. Nach einem Konter ließ er gekonnt alle Düsseldorfer inklusive des verdutzten Fortuna-Torwarts Michael Rensing aussteigen, lupfte den Ball aufs lange Eck - und war danach ebenso verdutzt, also Verteidiger Kaan Ayhan den Ball Millimeter vor der Tor-Linie noch weggrätschte. Es wäre auch ein bisschen viel Glück für die Roten Teufel gewesen, denn ansonsten spielte nur Fortuna Düsseldorf.

Wobei: Das stimmt nicht ganz. Denn in der ersten Halbzeit spielte einfach niemand. Erst nach der FCK-Führung entwickelte sich so etwas wie ein Fußball-Spiel. Und gespielt wurde meistens in Richtung Lauterer Tor. Direkt nach Glatzels Treffer musste FCK-Torwart Julian Pollersbeck das erste Mal retten: Ihlas Bebous Schuss konnte er so eben noch an den Pfosten lenken.