Fußball | 1.FC Kaiserslautern Ein "Alt-Lauterer" kehrt zurück

Der nächste Gegner des 1. FC Kaiserslautern heißt Eintracht Braunschweig. Die Niedersachsen kommen mit einem alten Bekannten in die Pfalz: Torsten Lieberknecht.

Der ehemalige Rote Teufel Torsten Lieberknecht ist mal wieder auf dem Betzenberg zu Gast

Seit dem 12. Mai 2008 trainiert der Pfälzer Torsten Lieberknecht Eintracht Braunschweig. Sein Heimatverein, der 1. FC Kaiserslautern, hatte in diesem Zeitraum allein neun hauptverantwortliche Übungsleiter. Alle Namen aufzuzählen dürfte selbst vielen hartgesottenen FCK-Fans schwer fallen. Es waren: Alois Schwartz, Marco Kurz, Krassimir Balakov, Franco Foda, Oliver Schäfer, Kosta Runjaic, Konrad Fünfstück, Tayfun Korkut und dazu kommt noch der aktuelle FCK-Coach Norbert Meier. Und immer wenn auf dem Betzenberg in den letzten Jahren Namen und Gerüchte umherschwirrten, wer den gerade entlassenen Trainer beerben könnte, fiel stets der Name Torsten Lieberknecht. Doch der blieb seinen "Löwen" treu. Seine Verbundenheit zur Pfalz hört man aber sofort, wenn der gebürtige Bad Dürkheimer den Mund aufmacht. Man erkennt Lieberknechts Herkunft am pfälzischen Dialekt.

Spiele in Kaiserslautern sind immer etwas Besonderes

Wenn Torsten Lieberknecht mit seinen Braunschweigern zum FCK muss, ist es immer ein kleiner Saison-Höhepunkt für den 43-Jährigen: "Ich kenne immer noch viele Leute dort und muss immer viele Hände schütteln", sagte Lieberknecht auch in diesem Jahr. Vor dem Gastspiel auf dem Lauterer Betzenberg hat die Eintracht den Aufstiegsfavoriten Hannover 96 vom Relegationsplatz verdrängt und liegt neun Spieltage vor Saisonschluss einen Punkt vor dem Erzrivalen aus der niedersächsischen Landeshauptstadt. Der Rückstand auf die Ränge eins und zwei beträgt zwei bzw. drei Zähler.

Lieberknecht ist also drauf und dran, den Traditionsclub schon zum zweiten Mal in die Bundesliga zu führen. 2013/2014 spielte Lieberknechts Eintracht für eine Saison mal wieder in der Bundesliga. Das im Sommer 2016 ausgegebene Saisonziel, ein Rang unter den Top 25 in Deutschland, sollte aber nahezu sicher herausspringen. Die Vorrunde lief für die Braunschweiger nahezu perfekt, das Team wurde Herbstmeister. Die Rückrunde verlief jedoch etwas holpriger. Nach schwachen Spielen zum Beginn der Rückrunde hat sich das Team aber gefangen. Die Formkurve zeigt nach oben. Mit Stürmer Domi Kumbela, Hendrick Zuck und Kapitän Marcel Correia, der allerdings aufgrund einer Bänderverletzung im Sprunggelenk bis Saisonende ausfallen wird, spielen aktuell auch noch drei Profis mit FCK-Vergangenheit beim Aufstiegskandidaten.

