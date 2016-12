Fußball | 1. FC Kaiserslautern Der Niedergang eines deutschen Meisters

Der Absturz hängt wie ein Damokles-Schwert über dem 1. FC Kaiserslautern. Langfristig gebe es für die Roten Teufel nur zwei Szenarien: Bundesliga oder Regionalliga. Das sagt zumindest Finanzvorstand Michael Klatt. Das Problem: Der FCK ist von der Bundesliga derzeit etwa so weit entfernt wie Roter Stern Belgrad vom Champions-League-Triumph. Trotzdem träumen die Fans am Betzenberg noch immer von den "goldenen Zeiten", von damals, als der FCK noch ein Verein mit Flair und das Fritz-Walter-Stadion noch ein Mythos war.

Allerdings kann der Verein mit den hohen Erwartungen des Umfelds schon lange nicht mehr mithalten. Denn nach seinem Dienstantritt beim 1. FC Kaiserslautern hat Finanzvorstand Klatt einen Kassensturz gemacht; was er dabei gesehen hat, ist nicht unbedingt erfreulich. Den Fehlbetrag zwischen 3,5 und 3,8 Millionen Eurokonnte der Verein noch einigermaßen ausgleichen. Doch dafür musste der Club sein Tafelsilber verkaufen: Zwei Millionen Euro zahlte der VfB Stuttgart für Verteidiger Jean Zimmer und Islands EM-Held Jon Dadi Bödvarsson wechselte für 3,25 Millionen Euro zum englischen Zweitligisten Wolverhampton Wanderers.

Auch wenn diese Klage wenig Aussicht auf Erfolg haben dürfte, zeigt es doch eines: Das Verhältnis zwischen Verein und immer mehr Fans ist zerrüttet. Schon in der vergangenen Saison kamen so wenig Zuschauer, dass der Verein seine Bilanz korrigieren musste. In der Hinrunde kamen wieder etwas mehr Zuschauer, allerdings waren die attraktiven Gegner schon fast alle zu Gast auf dem Betzenberg.