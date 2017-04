FSV Mainz 05 | Kommentar So steigt der FSV Mainz 05 nicht ab

Trotz der 2:3 Niederlage gegen RB Leipzig kann der FSV Mainz 05 positiv in die Zukunft blicken. Mannschaft und Fans haben gestern die richtige Reaktion auf die Niederlagenserie gezeigt. Ein Kommentar von Achim Scheu.

Die Spieler des FSV Mainz 05 werden trotz der Niederlage gegen Leipzig von den eigenen Fans gefeiert.

Einer meiner Nachbarn ist leidenschaftlicher Fan des FSV Mainz 05. Ein positiv Verrückter. Bei jedem Heimspiel schwenkt er beim Einlaufen der Mannschaften eine riesengroße 05-Fahne auf dem Rasen. "Der Moment ist immer Gänsehaut pur", hat er mal zu mir gesagt. Gestern war er vor dem Spiel eher schlecht gelaunt, skeptisch, ob das was wird gegen Leipzig, ob die 05er nicht doch noch absteigen. "Die Fans sind jetzt gefordert", sagte er: "Wir müssen der Mannschaft helfen."

Es waren zwar nur knapp 26.000 Fans im Stadion, 34.000 passen rein, aber diejenigen, die da waren, haben 90 Minuten Vollgas gegeben. Ich habe lange keine so gute, positive Stimmung in der Mainzer Arena erlebt. Das war kein Event-Publikum, das waren echte Emotionen, bedingungsloses Anfeuern, auch wenn am Ende Leipzig als Sieger vom Platz ging und die Mainzer mit leeren Händen – sprich ohne Punkte - dastehen.

Alles gegeben, nichts gewonnen

Der berühmte Funke, der überspringen sollte, mutierte zu einem kleinen Feuerwerk. Trainer Martin Schmidt stand zuletzt zu recht in der Kritik, zu ängstlich spielte sein Team. Man hatte den Eindruck, dass die Spieler wie in Trance kicken. Gestern war das definitiv anders. Alles gegeben, aber nichts gewonnen. Leipzig hat gezeigt, dass sie sportlich verdient da oben stehen und nächste Saison wahrscheinlich in der Champions League spielen.

Schwere nächste Wochen