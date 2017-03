FSV Mainz 05 | Kommentar Der Machtk(r)ampf in Mainz

Der Machtk(r)ampf in Mainz

Beim FSV Mainz 05 stehen momentan nicht die Profis im Mittelpunkt, sondern der Vereins-Präsident. Harald Strutz will unbedingt an der Macht bleiben, aber er taumelt.

Harald Strutz will unbedingt neuer Vorstandschef des Clubs werden - steht aber sinnbildlich für das große Chaos in der 05er-Führungsetage. An der Macht bleiben, egal wie. Es scheint, als sei es das einzige Ziel des völlig isolierten Harald Strutz. Vorstandskollegen wenden sich von ihm ab. Der Rückhalt bröckelt.