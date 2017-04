FSV Mainz 05 | Jürgen Klopp Klopps bewegender Appell an alle Mainzer

Das ist mal ein Signal im Abstiegskampf: Mitglieder der Ultras des FSV Mainz 05 haben Jürgen Klopp in Liverpool besucht. Der Ex-Coach der Rheinhessen richtete einen bewegenden Appell an alle Fans der 05er.

Wir haben uns einen Traum erfüllt... from Rheinhessen on Tour on Vimeo.

"Die Situation in Mainz derzeit ist alles andere als hoffnungslos - nur fühlt sich das in der Stadt scheinbar anders an", sagte Klopp in die Kamera der angereisten Anhänger und forderte: "Kauft euch eine Karte, geht ins Stadion und brüllt 90 Minuten lang."