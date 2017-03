Freiburger Dopingakteure Der Stratege und der "Doc"

Zehn lange Jahre hat der Dopingskandal Universität und Universitätsklinik in Freiburg in Atem gehalten, jetzt scheint die Vergangenheit aufgearbeitet. Zusammen sind die Gutachten, die der Mainzer Sportwissenschaftler Andreas Singler zusammen mit Heidelberger Dopingexperten Gerhard Treutlein verfasst hat, fast 900 Seiten stark.

In diesem Geflecht gab es zwei Hauptakteure, beide saßen in Freiburg: Zum einen Professor Joseph Keul; er war so etwas wie der Chefstratege. Das geht aus dem abgeschlossenen Gutachten hervor. Ein Mann mit diplomatischen Fähigkeiten, mit ausgezeichneten Kontakten in die Politik und zu den Spitzenverbänden.