Freiburg vs Bayern | Historie 5:1! Fiesta im Dreisamstadion

Freiburg vs Bayern | Historie

Der zweite Bundesliga-Sieg des SC Freiburg gegen den FC Bayern war eine Demütigung: Mit 5:1 gewann das Team von Volker Finke am 23. August 1994 gegen die Stars aus München.

Was für ein Fest am 2. Spieltag: Es waren gerade mal 18 Minuten gespielt, da führte der SC Freiburg schon mit 3:0 gegen den FC Bayern München. Martin Spanring, Ralf Kohl und Rodolfo Esteban Cardoso besorgten die Treffer für furiose Freiburger. Christian Ziege konnte vor der Pause lediglich zum 1:3 verkürzen. Die Bayern waren konsterniert und Trainer Giovanni Trapattoni gestikulierte am Seitenstreifen wie ein Wilder.