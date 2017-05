Frauenfußball | DFB-Pokalfinale Außenseiter SC Sand will den Pokalsieg

Der SC Sand ist im DFB-Pokalfinale am Samstag gegen den VfL Wolfsburg Außenseiter. Allein schon die Finalteilnahme ist ein Riesenerfolg - und das ganze Dorf ist stolz.

Claire Savin vom SC Sand (li.) und Zsanett Jakabfi vom Vfl Wolfsburg posieren mit dem Objekt der Begierde: Dem DFB-Pokal

Ruhig und beschaulich ist es in dem badischen Ort Sand. 1.367 Menschen leben hier in diesem Ortsteil von Willstätt, einer Gemeinde im Ortenaukreis. Doch in diesen Tagen herrscht eine gespannte Unruhe unter den Einwohnern. Ihr ganzer Stolz, die Frauen-Fußballmannschaft des SC Sand, hat wieder einmal Bemerkenswertes geschafft. Das Bundesliga-Team steht, wie im Vorjahr, im DFB-Pokalfinale.

"Heute wird der Drops gelutscht"

Die Bewohner Sands fiebern dem Endspiel am Samstag in Köln (16.15 Uhr/live im Ersten) aufgeregt entgegen. Am Samstag wird das badische Dorf so gut wie ausgestorben sein. Insgesamt 4000 Fans werden den Underdog in die Domstadt begleiten. Im Gepäck werden die Sander dann 1.000 kleine Pakete dabei haben, die sie vor dem Kölner Stadion verteilen wollen. "Heute wird der Drops gelutscht", steht auf den Flyern, die mit einem Bonbon verschenkt wird.

Ganzes Dorf als Rückendeckung

Die Sander glauben an ihre Fußballfrauen. Das merken auch die Spielerinnen. Verena Aschauer, österreichische Nationalspielerin des SC Sand, ist begeistert von der Unterstützung im Ort. "Man kann es eigentlich gar nicht so wirklich beschreiben", sagt sie. "Man muss es einfach selbst erleben. Man fühlt einfach, dass alle stolz auf einen sind. Das ganze Dorf steht hinter uns. Das ist das Gefühl, eins zu sein."

Im Durchschnitt ist jeder dritte Sander Mitglied beim Sportclub. Wie Mathias zum Beispiel. Mit den Herren steht er kurz vor dem Aufstieg in die Kreisliga A. Weil das eigene endscheidende Spiel aber erst am Pfingstsamstag ist, haben die Männer kurzerhand ihren Mannschaftsausflug nach Köln verlegt, um vor Ort die Frauen anzufeuern: "Wenn man aus diesem Dorf kommt, dann bewegt das das Herz. Das ist Gänsehaut pur, Bauchkribbeln und so. Dann merkt man, da ist man richtig."

Gefeiert wird so oder so

Nach der 1:2-Niederlage im Vorjahr gegen Wolfsburg wollen die Sander Fußballfrauen in diesem Jahr den Überraschungscoup landen und den Titel gewinnen. Anne van Bonn, Kapitänin des SC Sand, weiß, wie das geht. Mit Duisburg hat sie schon zwei Mal den Pokal gewonnen. "Wir sind ein eingeschworenes Team und haben in diesem Finale nichts zu verlieren. Wir wollen gewinnen."