Fechten | Bundestrainer entlassen Endzeitstimmung in Tauberbischofsheim..?

Vor dreieinhalb Jahren wurde der Italiener Andrea Magro, der Pep Guardiola des Fechtsports, wie er oft genannt wird, an die Tauber geholt. Er bekam einen Vertrag bis 2020. Der Ausnahmetrainer, dessen Schützlinge während seiner Amtszeit in Italien 16 Olympia-Medaillen geholt hatten, wurde in Tauberbischofsheim als der große Star präsentiert. Seine Arbeit wurde entsprechend honoriert, was schon damals nicht allen in der großen Fechter-Familie passte. Der Großteil des Gehalts läuft über den Deutschen Fechterbund. Der FC Tauberbischofsheim zahlt den anderen Teil. Die Kündigung sorgt bei den Fechterinnen für Ungewissheit. Es fehle an der Kommunikation im Verein. "Da hätte es sicher noch das ein oder andere Gespräch mit uns geben können", sagt Anne Sauer.