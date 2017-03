Formel 1 | Saisonauftakt Die Jagd auf Mercedes ist eröffnet

Die Formel 1 startet in die neue Saison, es wird ein Jahr des Umbruchs. Neue Chefs, neue Autos, neue Reifen, neue Chancen - und der Weltmeister verteidigt seinen Titel nicht.

Mercedes, hier Lewis Hamilton, geht als Favorit in die neue Formel-1-Saison.

Wenige Tage nach Gewinn des WM Titels erklärte Mercedes Pilot Nico Rosberg seinen Rücktritt vom Rennsport. Ohne Ihn beginnt am Sonntag in Melbourne die Formel-1-Saison 2017. Nachdem in den letzten Jahren Mercedes nahezu nach Belieben die Königsklasse des Motorsports dominierte, versucht die Rennserie sich nun ein bisschen neu zu erfinden.

Was bringt das neue Reglement?

Darüber herrscht weitgehend Einigkeit: Die neuen Autos sehen aggressiver und spektakulärer aus, die breiteren Reifen tragen ihren Teil zum markanten Eindruck bei. Das neue Aerodynamik-Reglement sorgt außerdem für deutlich schnellere Zeiten. Das Ziel: Die Formel 1 will optisch attraktiver werden und auch in den Augen der Fans wieder mehr Königsklasse sein. Jedes Team hatte wieder die Chance, das beste Auto zu bauen. Die Serien-Weltmeister von Mercedes könnten endlich wieder echte Konkurrenz bekommen.

Wer gewinnt?

Diese Frage ist in diesem Jahr definitiv spannender als in den vergangenen Jahren. Mercedes geht zwar als Favorit in die Saison und hat den besten Motor im Auto. Lewis Hamilton will auf jeden Fall seinen verlorenen WM-Titel zurück. Sein neuer Silberpfeil-Kollege Valtteri Bottas hat durchaus das Zeug, zur echten Überraschung zu werden.

Doch vor allem Ferrari mit Sebastian Vettel wirkt derzeit wie ein starker Herausforderer. Die Italiener waren bei den Wintertests am schnellsten unterwegs und hatten so gut wie keine Probleme mit der Zuverlässigkeit. Ferrari macht den besten Eindruck seit vielen Jahren. Red Bull Racing mit Max Verstappen und Daniel Ricciardo hatte dagegen noch Schwierigkeiten mit dem Motor, gehört aber definitiv zum erweiterten Favoritenkreis.

Der Rennkalender: Wo geht's überall hin?

Einmal um die Welt - aber nicht nach Deutschland. Zwanzig Rennen umfasst die Saison, eines der Formel 1-Kernländer fehlt aber wie schon 2015. Der Hockenheimring hat nur noch für 2018 einen Vertrag, in diesem Jahr klafft die Lücke, weil der Nürburgring das wirtschaftliche Risiko eines Großen Preises nicht mehr tragen will und muss. Die Rennkurse in China, Bahrain und Baku stehen drin, genauso wie die Traditionskurse Monaco, Silverstone, Spa und Monza. Los geht’s wie immer in Australien. Selten ist die Formel 1 so sehr Spektakel wie nun beim Auftakt.

Welche Rolle spielen die anderen Deutschen?

Abseits des Titelkampfes gibt es einige spannende deutsche Personalien. Pascal Wehrlein soll beim Schweizer Team Sauber weiter Erfahrungen sammeln und sich für höhere Aufgaben empfehlen. Für Nico Hülkenberg dürfte es mit Renault in diesem Jahr noch nicht um Top-Ergebnisse gehen.

Was machen die neuen Eigentümer?

Vorerst halten sie sich zurück, arbeiten eher im Hintergrund. Liberty Media hat die Formel 1 von Bernie Ecclestone (Kaufpreis ca. 4,4 Milliarden Dollar) erworben. Die Teams dürfen nun deutlich mehr selbst veröffentlichen und helfen damit, den Sport zu den jungen Nutzern der social networks zu tragen.