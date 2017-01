Formel 1 | Nach Ecclestone-Aus Neue Formel-1-Hoffnung in Deutschland

Neue Formel-1-Hoffnung in Deutschland

Bernie Ecclestone ist weg. Nun hoffen die Betreiber von Hockenheim- und Nürburgring wieder auf Formel 1 in Deutschland.

Ist wieder im Bereich des Möglichen - ein Grand-Prix am Nürburgring

Nach der Entmachtung von Formel-1-Geschäftsführer Bernie Ecclestone hoffen die Betreiber des Hockenheimrings auf die neue Strategie des neuen Besitzers Liberty Media. "Es gibt Hinweise, dass die neuen Besitzer auf Traditionsrennstrecken Wert legen und wir hoffen, dass auch Hockenheim im Kalender bleibt", sagte Strecken-Geschäftsführer Georg Seiler am Dienstag. "Wir haben einen Vertrag für 2018 und haben klar gemacht, dass wir kein finanzielles Risiko in einem solchen Vertrag verankert wissen wollen. Wir können nicht mit Verlusten leben."

2015 war das Formel-1-Rennen in Deutschland abgesagt worden, weil weder der Nürburgring noch Hockenheim eine finanzielle Einigung mit Ecclestone erzielten. Auch 2017 wird nicht in Deutschland gefahren. Hockenheim trug zuletzt aus Kostengründen nur noch alle zwei Jahre das Deutschland-Rennen aus und wäre im Rahmen dieser Vereinbarung 2018 wieder an der Reihe.