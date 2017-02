Formel 1 | Mercedes Mercedes enthüllt sein kraftvolles Biest

Mercedes hat am Donnerstag in Silverstone seinen neuen Boliden für die Formel-1-Saison 2017 enthüllt. Im 360°-Livestream auf Facebook konnten die Fans dabei direkt zwischen Teamchef Toto Wolff und seinen Fahrern stehen. Das erste Wort des dreimaligen Formel-1-Weltmeisters Lewis Hamilton war "Wow". Sein neuer Teamkollege Valtteri Bottas, Nachfolger des im Dezember überraschend zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg, konnte es derweil "kaum abwarten, das Auto endlich zu fahren. Für mich ist das ein ganz großer Tag."

Auffällig an dem Mercedes W08 ist die Tatsache, dass die bei allen anderen Autos der neuen F1-Generation übliche "Haifischflosse" hinter dem Fahrer-Cockpit fehlt. Der Bolide unterscheidet sich auf der Basis des neuen Formel-1-Regelwerks erheblich von seinen Vorgängern, er wirkt zudem aerodynamischer als die bisher vorgestellten Autos der Konkurrenz. "Das neue Reglement wurde entwickelt, um mit aerodynamischer Performance die schnellsten F1-Autos der Geschichte zu bauen", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff: "Sie sollen für die Fahrer schwieriger zu beherrschen sein und hoffentlich aus Sicht der Fans spektakulärer aussehen." Ob dies gelungen ist, "werden die ersten Rennen zeigen, aber vermutlich haben wir unser Ziel erreicht". Allerdings, so Wolff, müsse man zunächst bescheiden bleiben und "beide Füße auf dem Boden behalten. Noch sind wir kein Rennen unter dem neuen Reglement gefahren und haben somit alle dieselbe Punktzahl: Null."

Vom 27. Februar bis zum 2. März werden die Teams in Barcelona erstmals in diesem Jahr offiziell testen. Am 26. März startet die Saison mit dem Auftakt-Grand-Prix in Melbourne.