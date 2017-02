Formel 1 | Mercedes AMG Valtteri Bottas will Weltmeister werden

Formel-1-Fahrer Valtteri Bottas will Weltmeister werden. Daran lässt er keinen Zweifel. Darum ist seine erste Amtshandlung bei Mercedes eine Kampfansage an Team-Kollegen Lewis Hamilton.

Der neue Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas wurde am Montag in Stuttgart vorgestellt

Große Namen umgeben Valtteri Bottas bei seinem Dienstantritt bei Mercedes: Juan Manuel Fangio Mercedes-Formel-1-Weltmeister von 1955, Mika Häkkinen, Formel-1-Weltmeister 1998 und 1999, Lewis Hamilton, Formel-1-Weltmeister 2008, 2014 und 2015, und schließlich Bottas Vorgänger Nico Rosberg, ebenfalls Formel-1-Weltmeister. In diese Riege will sich der 27-jährige Finne gerne einreihen. Darum gab er sich am Montag im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart auch gleich recht selbstbewusst: "Irgendwann - lieber früher als später - will ich einmal Weltmeister werden."

Mercedes setzt große Hoffnungen in den neuen Fahrer und hat bereits einiges in Bottas investiert, denn die Verhandlungen mit dem Williams-Rennstall zogen sich wochenlang hin. "Valtteri ist ein bodenständiger Junge: Er ist überhaupt nicht abgehoben, unkompliziert und voll konzentriert", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff kurz nachdem er Bottas verpflichtet hatte. "Jetzt werden wir sehen, ob er mit der Herausforderung wachsen und um Rennsiege sowie Weltmeisterschaften mitkämpfen kann." Nach vier Jahren bei Williams will Bottas den nächsten Karrieresprung bewältigen. Bottas Cockpit bei Williams übernimmt wiederum Felipe Massa, der nun eine Saison später in Rente geht.

Bottas will sich noch etwas Zeit geben

Allerdings will sich Valtteri Bottas nicht unter Druck setzen lassen. Den WM-Titel peile er nicht gleich im ersten Jahr an. Ohnehin äußerten sich einige Experten eher besorgt, was Bottas Zukunft angeht. Schließlich geht Team-Konkurrent Lewis Hamilton nicht gerade zimperlich mit seinen Kollegen um. Das könne Bottas Karriere auch ziemlich schnell beenden. Aber Bottas wolle sich damit nicht beschäftigen und das tun, was er immer getan habe: sich auf seinen eigenen Job konzentrieren. "Mercedes ist immer noch sehr hungrig und will noch mehr gewinnen. Ich habe dieses Jahr eine riesige Möglichkeit. Ich ersetze Nico Rosberg, den Weltmeister von 2016. Und das Team traut es mir zu. Jetzt muss ich es beweisen."

