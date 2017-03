Formel 1 | Interview Toto Wolff: "Diese Saison wird härter"

Der Österreicher Toto Wolff wurde im Januar 2013 Nachfolger von Norbert Haug als Motorsportchef bei Mercedes. Der 45-Jährige lebt mit seiner Frau, der schottischen Rennfahrerin Susie Wolff, in Ermatingen am Bodensee in der Schweiz. Susie und Toto Wolff erwarten in drei Wochen ihr erstes gemeinsames Kind.