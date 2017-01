Formel 1 | Deutschland-Grand-Prix Neue Formel-1-Hoffnung in Deutschland

Bernie Ecclestone ist weg. Nun hoffen die Betreiber von Hockenheim- und Nürburgring wieder auf Formel 1 in Deutschland.

Spannungen zwischen Ecclestone und Hockenheim-Chef Seiler

Nach der Entmachtung von Formel-1-Geschäftsführer Bernie Ecclestone setzen die Betreiber des Hockenheimrings Hoffnungen in den Kurs des neuen Besitzers Liberty Media. "Es gibt Hinweise, dass die neuen Besitzer auf Traditionsrennstrecken Wert legen und wir hoffen, dass auch Hockenheim im Kalender bleibt", sagte Strecken-Geschäftsführer Georg Seiler am Dienstag. "Wir haben einen Vertrag für 2018 und haben klar gemacht, dass wir kein finanzielles Risiko in einem solchen Vertrag verankert wissen wollen. Wir können nicht mit Verlusten leben."

2015 war das Formel-1-Rennen in Deutschland abgesagt worden, weil weder der Nürburgring noch Hockenheim eine finanzielle Einigung mit Ecclestone erzielten. Auch 2017 wird nicht in Deutschland gefahren. Hockenheim trug zuletzt aus Kostengründen nur noch alle zwei Jahre das Deutschland-Rennen aus und wäre im Rahmen dieser Vereinbarung 2018 wieder an der Reihe.

Auch der Nürburgring bringt sich in Stellung

Auch Nürburgring-Betreiber Mirco Markfort äußerte sich am Dienstag zum möglichen Deutschland-Grand-Prix: "Unsere Position ist unverändert: Wir sind nach wie vor daran interessiert, einen Großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring auszurichten."

Durch die öffentliche Ankündigung von Liberty Media, sich über die Konditionen zu unterhalten, scheint also wieder Hoffnung zu bestehen. In jedem Fall freue man sich darauf, "zukunftsorientierte Veranstaltungsformate mit dem neuen Eigentümer der Formel 1 zu besprechen", so Markfort.

Seiler würdigt Bernie Ecclestone