FIFA | Meinung Der Sport wird leiden

Die "Mega-WM" kommt: Das Council des Fußball-Weltverbandes FIFA hat am Dienstag in Zürich die Aufstockung der Weltmeisterschaft auf 48 Mannschaften beschlossen. Das ist falsch, findet Lennert Brinkhoff:

Die FIFA will wachsen. Und: FIFA-Präsident Gianni Infantino will sich ein Denkmal setzen. Also: Statt 32 reisen dann bald 48 Teams zur WM. Der Präsident macht damit seine Stamm-Wähler glücklich. Die aus Burundi, Panama oder von den Cook-Inseln. Vertreter diese Länder gehören zu den 33 Funktionären, die heute abgestimmt haben. Der DFB war diesmal nicht stimmberechtigt. Der europäische Fußballverband UEFA wurde unter anderem durch Zypern vertreten.



Fazit: Der Sport wird leiden. Die WM-Qualifikation wird auf allen Kontinenten langweiliger. Das fußballerische Niveau beim Turnier wird sinken - die Attraktivität auch. Aber: Die FIFA erhofft sich 800 Millionen Euro Mehreinnahmen. Neue Fernsehmärkte. In einem Verband, der wir ein Großkonzern handelt, ist das die entscheidende Marge.