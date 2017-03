Fechten | Tauberbischofsheim Weiterhin "dicke Luft" bei den Fechterinnen

Seit Anfang März muss das deutsche Damenflorett-Team ohne Bundestrainer arbeiten. Dem italienischen Coach Andrea Magro wurde vom FC Tauberbischofsheim "betriebsbedingt" gekündigt. Das Verhalten gegenüber Trainer und Fechterinnen wirft kein gutes Licht auf den Verein.

Beim FC Tauberbischofsheim herrscht ein fragwürdiger Umgang mit Sportlern und Trainern (Foto: Sujet)

Das hatte sich Leonie Ebert anders vorgestellt. Am Montag war die 17-jährige Florettfechterin bei der Junioren-EM im bulgarischen Plovdiv Fünfte geworden. Dabei hatte die junge Sportlerin des FC Tauberbischofsheim von einer Medaille geträumt. Schließlich hatte sie erst Mitte Februar in Udine (Italien) den ersten Weltcup-Sieg ihrer Karriere geschafft.

In Udine war Leonie Ebert, Deutschlands größtes Talent im Florettfechten, noch von Bundestrainer Andrea Magro trainiert worden. Dieser stand ihr bei der EM nicht mehr zur Seite. Stattdessen wurde Ebert vor Ort von Jo Braun betreut. Braun ist aber Landestrainer Degen (!). Der Grund für Magros Fehlen: dem Italiener, dem wichtigsten Trainer des Vereins, war vom FC Tauberbischofsheim auf Ende Februar gekündigt worden. "Betriebsbedingt", hieß es. Also aus finanziellen Mitteln.

Nationalteam ohne Trainer

Leonie Ebert ist nicht die einzige Fechterin aus Tauberbischofsheim, die derzeit vom Verein und auch vom Deutschen Fechter-Bund (DFeB) ziemlich im Regen stehen gelassen wird. Fünf Monate vor der Heim-WM in Leipzig steht die gesamte deutsche Damenflorett-Nationalmannschaft ohne Trainer da. Und das ausgerechnet in Tauberbischofsheim, dem einstigen "Mekka des Fechtsports". Zwar bezeichnet sich der FC Tauberbischofsheim selbstbewusst auf seiner Homepage als "erfolgreichster Fechtclub der Welt"; doch in diesem Verein scheint es nur bedingt professionell zuzugehen.

Dies lässt sich am besten an der Personalie des italienischen Startrainers Andrea Magro festmachen. Im Mai 2013 konnten die Verantwortlichen des Vereins und des DFeB bei einem Treffen in Frankfurt Magro davon überzeugen, das Amt des Bundestrainers Damenflorett zu übernehmen. Verein und Verband einigten sich auf eine Mischfinanzierung (25 Prozent des Gehalts der angeblich 13.000 Euro/Monat zahlte der Verein; 75 Prozent übernahm der DFeB). Der Langzeitvertrag bis 2020 lief über den FC Tauberbischofsheim, da es beim DFeB eine finanzielle Deckelungsgrenze gab.

Wunschtrainer plötzlich zu teuer

Andrea Magro begann im September 2013 mit seiner Arbeit am Bundesstützpunkt Tauberbischofsheim. Vor den Olympischen Spielen 2016 in Rio wurde hinter verschlossenen Türen jedoch plötzlich Kritik am italienischen Trainer laut. Er sei zu erfolglos und zu teuer, hieß es. Der damalige Interims-Manager des FC Tauberbischofsheim, Harald Stempfer, schlug wenige Wochen vor Beginn der Spiele vor, den Vertrag mit Magro vorsichtshalber zu kündigen. Dies wäre tatsächlich möglich gewesen, denn es gab im Vertrag eine Ausstiegsklausel zum 30. August 2016. Der Vereins-Vorstand entschied sich allerdings gegen dieses Vorgehen, um keine Unruhe aufkommen zu lassen.

Andrea Magro im Gespräch mit Fechterin Carolin Golubytskyi.

Der Club ließ die Frist also verstreichen. Als im Oktober 2016 ein neuer Vorstand installiert wurde, sprach sich dieser plötzlich doch für eine Trennung von Magro aus - auch wenn es bis heute offenbar keinen formellen Beschluss im Rahmen einer Vorstandsitzung gibt. Am 24. Januar 2017 wurde Andrea Magro die Kündigung überreicht. „Betriebsbedingt“, wie es hieß. Aus finanziellen Gründen also. Magro klagte gegen die Kündigung. Denn diese wirft Fragen auf: Warum kann sich der FC Tauberbischofsheim angeblich seinen 25 %-Anteil am Gehalt Magros nicht mehr leisten? Warum hat der Verein hingegen zum 1. November 2016 mit Harald Stempfer einen Geschäftsführer angestellt, dessen Vertragsvolumen nach SWR-Informationen höher ist als die Summe, die der Verein für Magro bisher gezahlt hat?

Keine Neu-Besetzung?

Der Deutsche Fechter-Bund weigerte sich, finanziell in die Bresche zu springen. Man könne den 25 %-Anteil des FC Tauberbischofsheim nicht übernehmen, hieß es. Dabei scheint der Verband alles andere als klamm zu sein. Im Protokoll der Mitgliederversammlung vom 5.11.2016 heißt es noch: "Das Nettovermögen des DFB der letzten Jahre wird als überaus positiv angeführt, welches eine erhöhte Liquidität begründet." Offensichtlich wollte auch der Verband den Bundestrainer nicht mehr. Um dies zu unterstreichen, schickten der FC Tauberbischofsheim und der DFeB gemeinsam dem italienischen Coach am 24. Februar 2017 eine zweite "betriebsbedingte Kündigung" zu. Dieses Mal zum 31. März 2017.

Die Begründung in dem Schreiben lässt aufhorchen: Aufgrund "struktureller Veränderungen und Streichung der finanziellen Mittel durch den DFeB" sei es nicht mehr möglich, eine Stelle als Cheftrainer im Spitzensport Damenflorett fortzuführen. "Ihre Stelle als Cheftrainer fällt ersatzlos weg und wird nicht mehr besetzt." Die Stelle soll nicht mehr besetzt werden? Was würde dies für den Bundesstützpunkt Tauberbischofsheim bedeuten? Wie geht es weiter mit dem deutschen Damenflorett-Team kurz vor der Heim-WM?

Drohte Verein den Sportlern?

Fest steht: Leidtragende des Chaos in Verein und Verband sind die Sportlerinnen. Das Team um Athletensprecherin Anne Sauer hat immer wieder betont, dass es seinen Trainer Andrea Magro unbedingt behalten will. Doch die Bitte der Sportlerinnen fand kein Gehör. In ihrer Verzweiflung wandten sich die Fechterinnen Anfang Februar schriftlich an Alfons Hörmann, den Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Darin heißt es, die Athletinnen fühlten sich vom DFeB hingehalten und von ihrem Verein FC Tauberbischofsheim verkauft. Man sei "enttäuscht und entsetzt".

Über dieses Schreiben war man beim FC Tauberbischofsheim alles andere als erfreut. Am 20. Februar kam es im Fechtzentrum zu einer Aussprache. Mit dabei: Vereinsvertreter, der DFeB-Sportdirektor und einige Fechterinnen. In dieser Runde soll Vereins-Geschäftsführer Harald Stempfer angeblich von "vereinsschädigendem Verhalten" der Sportlerinnen gesprochen haben. Er soll die jungen Athletinnen aufgefordert haben, sich von ihrer Aussage, sie fühlten sich "vom Verein verkauft", zu distanzieren. Er behalte sich juristische Schritte vor, soll er gedroht haben. Sinngemäß soll Stempfer den Sportlerinnen sogar gesagt haben, es sei ihm ein Leichtes, alle aus dem Verein zu werfen.

Große Sorgen um Zukunft

Ist das ein souveräner, verantwortungsvoller Umgang mit Spitzensportlern? Sieht so die "soziale Verantwortung gegenüber den Athleten" aus, von der auf der klubeigenen Homepage die Rede ist? Aus Vereinskreisen sind Stimmen zu hören, die sich große Sorgen machen, dass die Spitzen-Fechterinnen in Tauberbischofsheim bald keine Perspektive mehr sehen und das Fechtzentrum verlassen könnten – in Richtung eines anderen Bundestützpunktes. Dann hätte der Stützpunkt ein echtes Legitimationsproblem.

Am Dienstag Nachmittag sollen all diese Themen zur Sprache kommen. Bei einem "Runden Tisch" in der Bonner Verbandszentrale des DFeB. Mit dabei sind Vertreter des Verband, des Fechtclubs, des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Athletinnen. Es geht um mehr als um einen Bundestrainer-Posten. Es geht auch um die Zukunft des Fecht-Stützpunktes Tauberbischofsheim.