Fechten | Tauberbischofsheim Florettdamen haben wieder einen Trainer

Endlich herrscht Klarheit. Der beinahe unzumutbare Schwebezustand für die Florettfechterinnen in Tauberbischofsheim hat zunächst einmal ein Ende. Sven Ressel, Sportdirektor des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) bestätigte dem SWR, dass der Italiener Giovanni Bortolaso ab sofort das Training des Nationalteams Damenflorett leiten wird. Am Mittwoch wird es zum Amtsantritt Bortolasos erst einmal darum gehen, sich gegenseitig "zu beschnuppern" (Ressel) und gemeinsame Ziele zu entwickeln.

Bis Dienstag hatten die Fechterinnen gehofft, vielleicht doch noch mit dem von ihnen hoch geschätzten Bundestrainer Andrea Magro weiter zusammenarbeiten zu können. Beim Runden Tisch in Bonn, an dem neben dem Verband auch einige Athletinnen, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Landessportverband BW teilgenommen hatten, hatten der FC Tauberbischofsheim und der DFeB dann erstmals klar und deutlich mitgeteilt, dass es keine weitere Zusammenarbeit mit Magro geben werde.

Damit stellten sich Verein und Verband gegen den ausdrücklichen Wunsch der Fechterinnen, sie lehnten offenbar auch alternative Finanzierungsmodelle für eine Weiterbeschäftigung Magros ab, und sie setzten eine Trennung ausgerechnet von dem Bundestrainer durch, dessen Nationalteam von allen deutschen Fechtmannschaften in der Weltrangliste am besten platziert ist. Die Florettdamen stehen auf Rang 7. Zudem hatte DFeB-Sportdirektor Ressel dem Bundestrainer erst kürzlich noch bescheinigt, er mache "eine gute und solide Arbeit".

Wegen des schwebenden arbeitsrechtlichen Verfahrens soll mit dem neuen Coach Giovanni Bortolaso offiziell auch kein neuer Vertrag geschlossen werden, bestätigte DFeB-Sportdirektor Sven Ressel. Es gebe ein anderes Finanzierungsmodell. Bis zur Fecht-WM im Juli in Leipzig soll der Italiener zunächst einmal die Florettdamen betreuen. Dann werde man weitersehen, so Ressel.

Giovanni Bortolaso ist kein Unbekannter in Tauberbischofsheim. Nach den Olympischen Spielen 2012 in London kam der als extrem guter Techniktrainer bekannte Italiener an den Bundesstützpunkt. Die Rolle als Cheftrainer war damals Neuland für Bortolaso, der zuvor immer nur in der zweiten Reihe agiert hatte. Ganze drei Monate hielt Bortolaso durch. Dann folgte er dem Lockruf des Geldes und seines italienischen Trainerkollegen Stefan Cerioni und ging - wieder als zweiter Mann - nach Russland. Dort verdienen Fechttrainer Summen, von denen man in Deutschland nur träumen kann.