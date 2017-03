Fechten | Deutsche Meisterschaft Emotionaler Titel-Kampf für Anne Sauer

Auch zwei Monate nach der Trennung von Bundestrainer Andrea Magro kommt der Fechtclub Tauberbischofsheim nicht zur Ruhe. Denn zum Meisterschaftskampf kehrte der Geschasste zurück.

Die Situation war kurios: Bei den Deutschen Fecht-Meisterschaften in Tauberbischofsheim stand der kürzlich gefeuerte Bundestrainer Andrea Magro an der Planche, um seinen alten Schützlingen zur Seite zu stehen - jene Schützlinge, die ihren alten Trainer am liebsten wiederhaben wollen. Auch Magro würde am liebsten sofort nach Tauberbischofsheim zurückkommen und ist deswegen sogar vor Gericht gezogen - am 4. April ist der erste Verhandlungstag. Auch für die neue Deutsche Meisterin Anne Sauer keine einfache Situation.

Fechtclub Tauberbischofsheim Anne Sauer versucht professionell zu bleiben - Anne Sauer hätte ihren alten Trainer Andrea Magro gerne behalten. Der aktuellen Situation muss sie sich aber beugen und versucht mit dem neuen Trainer so professionell wie möglich zusammen zu arbeiten.

Der Deutsche Fechter-Bund, hat sie zu Gegnern gemacht, indem sie Giovanni Bortolaso anheuerten und Magro absetzten. Doch für DFeB-Vizepräsident Dieter Lammer führte an der Trennung kein Weg vorbei: "Der Zeitpunkt dieser Entscheidung war sicherlich nicht optimal aber aus verschiedenen Gründen notwendig. Insofern müssen jetzt alle mit dieser Entscheidung leben", sagte Lammer am Samstag in Tauberbischofsheim.

Entlassung für Magro ein harter Schlag

Vor dreieinhalb Jahren wurde der Italiener Andrea Magro, der Pep Guardiola des Fechtsports, wie er oft genannt wird, an die Tauber geholt. Er bekam einen Vertrag bis 2020. Der Ausnahmetrainer, dessen Schützlinge während seiner Amtszeit in Italien 16 Olympia-Medaillen geholt hatten, wurde in Tauberbischofsheim als der große Star präsentiert. Seine Arbeit wurde entsprechend honoriert, was schon damals nicht allen in der großen Fechter-Familie passte. Der Großteil des Gehalts läuft über den Deutschen Fechterbund. Der FC Tauberbischofsheim zahlte den Rest. Die betriebsbedingte Kündigung im Februar war für Magro ein harter Schlag.

Fechtclub Tauberbischofsheim Andrea Magro kämpft für sein Comeback - Andrea Magro wird sich vor Gericht verteidigen und hofft darauf, wieder das tun zu können, was er liebt.

Anne Sauer und Fabian Braun holen die Florett-Titel

Bei den Deutschen Meisterschaften in Tauberbischofsheim war Magros altes Team gut aufgelegt. Anne Sauer besiegte ihre Team-Kollegin Leonie Ebert im Finale. Im Duell um Platz drei hatte Eva Hampel die flottere Klinge als Sandra Bingenheimer - alle vier fechten für Tauberbischofsheim.

Bei den Männern setzte sich Fabian Braun aus Klarenthal durch. Im Finale gegen André Sanita hatte er immer wieder die Attacken des Favoriten aus Bonn abgewehrt und seinerseits die entscheidenden Treffer gesetzt. Am Ende gewann er deutlich mit 15:10 und hat sich zum ersten Mal den Titel gesichert. "Ich habe überhaupt nicht damit

gerechnet, hier zu gewinnen. Eigentlich kann ich auch jetzt noch gar nicht glauben, dass ich den Titel gewonnen habe", sagte Braun.