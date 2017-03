Fußball | 1. FC Kaiserslautern Die Roten Teufel auf bekanntem Terrain

Vor neun Jahren stand der 1.FC Kaiserslautern schon einmal vor der Drittklassigkeit. Damals konnten sich die Roten Teufel erst am letzten Spieltag retten. Die Hölle ist also nichts Neues.

Norbert Meier und Uwe Stöver haben ein Mentalitätsproblem bei ihren Roten Teufeln ausgemacht

Dem Fast-Abstieg in die 3. Liga in der Saison 2007/08 folgte ein reinigendes Gewitter. Zwei Jahre später schafften die Roten Teufel sogar den Wieder-Aufstieg in die Bundesliga und landeten dort als Neuling auf einem sehr guten siebten Platz. Seitdem ging es konstant nach unten: Erst der Abstieg 2010. Ein Jahr später verpasste der 1. FC Kaiserslautern den direkten Wieder-Aufstieg in der Relegation gegen 1899 Hoffenheim. Es folgten zweimal Platz Vier und in der vergangenen Saison Platz zehn - so sieht die Bilanz des vierfachen deutschen Meisters in den letzten Jahren aus.

Und jetzt? Nach 25 Spieltagen fangen – Vorsicht Floskel – die Alarmglocken an zu läuten. Tabellenplatz 14 und spätestens nach der 0:2-Niederlage bei Schlusslicht Arminia Bielefeld zeigt der Trend ganz klar nach unten. Zumal sowohl Trainer Norbert Meier als auch Sportdirektor Uwe Stöver mittlerweile ein Mentalitätsproblem ausgemacht haben. "Da brauchen wir nichts schönreden, das ist so. Diese Dinge treffen mich auch, das sage ich ganz ehrlich, ich habe schlecht geschlafen. Wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, wie wir das abstellen können. Die Jungs müssen wissen: Nur mit Fußball spielen werden wir in dieser Liga nicht bestehen können", sagte der Coach dem SWR.

FCK-Sportdirektor Stöver ist frustriert

Auch Stöver war sichtlich frustriert, dass nach dem Rückstand in Bielefeld die Köpfe runter gegangen sind und kein Ruck durch die Mannschaft gegangen sei. "Das erwarte ich von allen, aber in erster Linie von den erfahrenen Spielern", sagte der Sportdirektor. Andererseits ist das vor Saisonbeginn ausgegebene Ziel - der einstellige Tabellenplatz - immer noch in Reichweite. Der Abstand auf den SV Sandhausen auf Rang neun beträgt mit vier Zählern sogar noch einen Punkt weniger als der auf Relegationsplatz 16.

Flutlicht | Uwe Stöver "Die Situation verändern und verbessern"