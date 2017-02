1. FC Heidenheim gegen VfB Stuttgart Heidenheim auf Augenhöhe mit dem Giganten

Aufruhr in Heidenheim: der "kleine" 1. FC Heidenheim empfängt den "großen" VfB Stuttgart - zum ersten mal. Dabei ist Heidenheim gegen Stuttgart längst ein Duell auf Augenhöhe.

Kevin Kraus und Matthias Wittek vom 1. FC Heidenheim stehen Kevin Großkreuz vom VfB Stuttgart gegenüber

Heidenheim ist ein kleines Städtchen an der Brenz. Die fast 50.000 Einwohner würden locker in das Stadion am Neckar passen. Um die 60.449 Plätze Heimarena des VfB Stuttgart zu füllen, müssten noch über 10.000 Stuttgarter dazu kommen. Zum Vergleich: In die Voith-Arena des 1. FC Heidenheim passen gerade einmal 15.000 Zuschauer. In Sachen Fußball kann das kleine Heidenheim mit dem großen VfB Stuttgart indes gut mithalten.

Der dreimalige Drittligameister gegen den fünfmaligen Deutschen Meister. Heidenheim hat den früher unerreichbaren VfB mittlerweile eingeholt. Das Hinspiel gegen den Rivalen aus Baden-Württemberg entschied der 1. FC Heidenheim unter Trainer Frank Schmidt überraschend für sich - in Stuttgart. 2:1 gewannen die Heidenheimer. Heidenheim spricht von einem der größten Spiele in der Vereinsgeschichte.

Heidenheim gegen Stuttgart heißt jetzt "Derby"

Eines hat Heidenheim damit geschafft: Sie haben dem VfB Stuttgart das "Derby" aufgezwungen. Im Hinspiel habe sich der VfB Stuttgart damit noch schwer getan, erinnert sich Frank Schmidt, damals hieß es noch "Nachbarschaftsduell". Doch davon war vor dem Rückspiel keine Rede mehr. Dennoch will Trainer Schmidt die Erwartungen etwas herunterschrauben: "Ich glaube, die Rollen sind klar verteilt. Wir werden uns nicht mit dem VfB Stuttgart messen können. Das ist eine ganz andere Größe." Frank Schmidt sieht sich und sein Team in der Rolle des Underdogs: "Wir können in vielen Bereichen gar nicht mithalten, aber trotzdem ist es im Fußball so, dass man, wenn man gut arbeitet, geschlossen ist und an das glaubt, was man tut, dass man dann gegen jede Mannschaft eine Chance hat."

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

1:15 min Mehr Info Fußball | 1. FC Heidenheim Frank Schmidt hat Stuttgart das "Derby" aufgedrängt - Im Hinspiel haben die Verantwortlichen noch von einem "Nachbarschaftsmodell" gesprochen. Doch mittlerweile wissen auch sie, wo Heidenheim liegt und wo der 1. FC Heidenheim steht.

Der VfB Stuttgart muss "bis ans Limit" gehen

Hannes Wolf, Trainer des VfB Stuttgart, sieht das anders: "Auch wenn Heidenheim sagt, 'der große VfB': Sportlich gesehen sind wir in der gleichen Liga. Heidenheim hat natürlich die Fähigkeit, uns morgen zu bearbeiten und weh zu tun. Die sportliche Differenz ist nicht so groß, wie es die beiden Vereine erscheinen lassen". Wolf, der Heidenheim-Trainer Frank Schmidt noch aus seiner Zeit als Spieler bei Borussia Dortmund kennt, erwartet ein umkämpftes Derby: "Die werden uns in viele Zweikämpfe verwickeln. Die werden uns mit Robustheit, mit Intensität, mit Härte und mit Motivation begegnen. Dafür müssen wir ans Limit gehen."

Respekt vor dem Gegner

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

0:46 min Mehr Info Fußball | VfB Stuttgart Hannes Wolf erwartet ein hartes Spiel gegen Heidenheim - Vor dem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim fordert VfB-Stuttgart- Trainer Hannes Wolf von seinen Spielern, dass sie an die ihre Grenze gehen und Heidenheim mit ihrer Härte beeindrucken.

Der 1. FC Heidenheim ist für Hannes Wolf ein besonderer Club. "Die haben den Verein über viele Jahre aufgebaut und sind auf diesem Weg zum Spitzenverein der zweiten Liga geworden." Während Heidenheims Trainer Frank Schmidt seit zehn Jahren im Amt ist, versuchten beim VfB Stuttgart elf verschiedene Trainer ihr Glück.

Fehlt Großkreutz gegen Heidenheim?