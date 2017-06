Erleichterung in Dorfmerkingen Der WFV-Pokal ist wieder da

Das ist der WFV-Pokal



Der WFV-Pokal ist 45,5 Zentimeter hoch und hat 23,7 Zentimeter Umfang an seiner breitesten Stelle. Er stammt aus der Spritzgießerei Straßacker in Süßen und ist bereits das zweite Exemplar. Die erste Trophäe des seit 1950 ausgespielten Wettbewerbs ist schon vollgeschrieben, da jeder Titelträger ins die Bronze-Legierung graviert wird. Der erste WFV-Pokal steht aktuell in der Vitrine des 1. FC Heidenheim, der den Pokal dreimal gewann.