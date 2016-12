Der KSV Esslingen ist fünffacher Deutscher Vizemeister und führt in dieser Saison die Tabelle der Judo Bundesliga Süd an. Der georgische Ausnahme-Judoka Varlam Liparteliani kämpft schon seit Jahren für die Schwaben und gewann in seiner Gewichtsklasse (U90kg) bei den Olympischen Spielen in Rio Silber.